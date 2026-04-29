Un uomo di 83 anni è stato individuato dall’elicottero della Guardia di Finanza a Villasimius. La ricerca è durata diverse ore, con l’intervento dei soccorritori che hanno sorvolato l’area prima di localizzarlo. La notizia è stata diffusa dalle autorità locali, che hanno confermato il ritrovamento e l’avvio delle procedure di assistenza. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità e delle forze dell’ordine.

? Cosa sapere Un uomo di 83 anni è stato ritrovato dall'elicottero della Guardia di Finanza a Villasimius.. Il recupero presso il monte Minni Minni è avvenuto grazie al coordinamento tra soccorritori.. Un uomo di 83 anni è stato recuperato in salvo dalle pendici del monte Minni Minni a Villasimius, dopo che un pomeriggio di ricerche intense ha coinvolto diverse squadre di soccorso per rintracciare l’ottantatreenne smarrito tra i sentieri impervi della zona. L’episodio si è consumato nel cuore della macchia mediterranea, dove il terreno scosceso e la vegetazione fitta hanno reso estremamente complicata la missione di ricerca. L’anziano, che...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorso epico al Minni Minni: 83enne ritrovato dall’elicottero

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