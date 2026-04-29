Villasimius salvato l’83enne | soccorso aereo sul Monte Minni Minni

Il 28 aprile, un uomo di 83 anni è stato trovato sul Monte Minni Minni a Villasimius. Un'unità di soccorso della Guardia di Finanza ha inviato un elicottero per recuperarlo. L'intervento ha permesso di portare in salvo l'anziano, che si trovava in una zona difficile da raggiungere. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo.

? Cosa sapere Un uomo di 83 anni è stato ritrovato il 28 aprile sul Monte Minni Minni.. L'elicottero della Guardia di Finanza ha permesso il recupero dell'anziano a Villasimius.. Un uomo di 83 anni è stato ritrovato in salvo nelle zone rurali di Villasimius il 28 aprile, dopo che un’intensa operazione di soccorso lo ha individuato nei pressi del Monte Minni Minni. Il pomeriggio dello scorso mercoledì si era trasformato in un momento di forte preoccupazione per la comunità locale, quando l’anziano, spiazzato dal territorio, aveva perso la via mentre si trovava tra le campagne della zona. La segnalazione ha attivato immediatamente i protocolli di emergenza, portando a un coordinamento massiccio tra diverse forze dell’ordine e squadre di intervento specializzate per affrontare la complessità del terreno impervio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villasimius, salvato l’83enne: soccorso aereo sul Monte Minni Minni Notizie correlate Soccorso epico al Minni Minni: 83enne ritrovato dall’elicottero? Cosa sapere Un uomo di 83 anni è stato ritrovato dall'elicottero della Guardia di Finanza a Villasimius. Leggi anche: Scivola dal sentiero sul Monte Catria: 16enne salvato da Soccorso Alpino