In seguito alla crisi che coinvolge l'ente musicale, è stato nominato un commissario per gestire la situazione. I sindacati si preparano a un confronto, ribadendo che la salvaguardia dei posti di lavoro rimane una delle principali preoccupazioni. Contestualmente, una delle società controllate dall’ente è stata posta sotto amministrazione straordinaria, come comunicato ufficialmente. La decisione giunge in un momento di difficoltà economica e gestionale, con l’obiettivo di affrontare le problematiche attuali.

Siae Microelettronica, con le sue controllate, finisce in amministrazione straordinaria. Lo ha comunicato il ministero delle Imprese e del Made in Italy con un decreto che è arrivato dopo l’ennesimo tavolo sulla situazione del polo di via Buonarroti e dopo l’istanza che era stata depositata dalle società il 30 aprile. L’ ammissione all’amministrazione straordinaria viene disciplinata secondo quanto previsto dalla cosiddetta legge Marzano con la nomina di un commissario che andrà a guidare Siae e SM Optics nella gestione ordinaria e straordinaria, nonché del patrimonio aziendale. È l’ultimo atto di una crisi che dura ormai da anni, iniziata con il ricorso al contratto di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi Siae, arriva il commissario. I sindacati pronti al confronto: "I posti di lavoro sono la priorità"

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