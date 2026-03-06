Il governo italiano sta monitorando da vicino la crisi in Medio Oriente, con un costante scambio di informazioni con i paesi alleati e i partner regionali. La priorità rimane il ritorno al dialogo, mentre si mantiene alta l’attenzione sugli sviluppi della situazione. Le autorità sono impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini italiani e a seguire con attenzione gli eventi in corso.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Ogni mattina nella tua email le notizie più importati selezionate dal direttore. È il quotidiano on line della destra italiana: fondato a Roma nel 1952, nel 1963 divenne l’organo di partito del Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale e nel 1995 di Alleanza Nazionale. Nel 2009 è stato uno dei quotidiani del Popolo della Libertà. Attualmente è organo della Fondazione Alleanza Nazionale. Registrazione Tribunale di Roma n. 16225 del 2321976 ISSN 2499-7919 La testata Secolo d’Italia usufruisce dei contributi statali diretti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni sulla crisi iraniana: “Governo al lavoro senza sosta, la priorità è il ritorno al dialogo”

Meloni ricevuta al Quirinale da Mattarella sulla crisi iraniana: “Affrontiamo giorni difficili”Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla crisi internazionale...

Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il governo al lavoro su un nuovo decreto. L’appello di Meloni alle opposizioni: «Collaboriamo»All’indomani degli scontri tra forze dell’ordine e antagonisti a Torino, il governo tende una mano alle opposizioni per scrivere una nuova proposta...

Contenuti utili per approfondire Meloni sulla crisi iraniana Governo al....

Temi più discussi: Il mondo rischia il caos: l’allarme di Meloni sulla crisi iraniana e sui possibili effetti in Italia; Crisi in Medio Oriente: Meloni e Crosetto salgono al Colle per riferire a Mattarella; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Sviluppi della crisi in Iran, Meloni informa Mattarella. Contatti con i leader del Golfo.

Iran, Meloni: Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci, nessuna richiesta sulle basiGiorgia Meloni lancia l’allarme sulla crisi internazionale: Il diritto internazionale è sempre più fragile. Timori per energia, prezzi e stabilità globale ... adnkronos.com

Meloni alla Camera e al Senato, l'11 marzo comunicazioni su crisi in IranLa presidente del Consiglio terrà l'11 marzo le comunicazioni al Parlamento sulla situazione internazionale. Giorgia Meloni parlerà prima al Senato (l'orario deve essere ancora definito) e poi, dalle ... tg24.sky.it

Meloni ’scorda’ che hanno iniziato Netanyahu e Trump e rassicura: noi fuori dal conflitto, ma i jet Usa partono già da Sigonella. Per i curdi una storia di promesse e inganni. - facebook.com facebook

#ottoemezzo Marco Travaglio commenta le parole di Giorgia Meloni in radio criticando quanto detto dalla premier: "Spieghi perché stiamo entrando in guerra con gli aggressori" x.com