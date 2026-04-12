Agresti | Tifosi e atmosfera fuori e dentro il Milan | Leao verso l’uscita

Il Milan ha subito una sconfitta pesante contro l'Udinese, con il risultato che si è concluso in modo negativo per i rossoneri. Durante la partita, il portoghese ha abbandonato il campo mentre riceveva fischi dai tifosi presenti allo stadio. Le condizioni all’interno dello stadio e l’atmosfera generale sono state influenzate dall’esito della gara e dalla reazione dei supporter. Leali e critici, i sostenitori hanno espresso il loro disappunto durante e dopo la partita.

L'immagine della sconfitta del Milan contro l'Udinese è l'uscita dal campo di Rafael Leao abbracciato da Allegri in panchina, ma subissato di fischi da San Siro che già aveva mormorato nei confronti del portoghese nel primo tempo. A fine partita Rabiot ha protetto l'attaccante rossonero, così come ha fatto lo stesso Allegri. Il giornalista Stefano Agresti è però certo: l'avventura di Leao in rossonero potrebbe essere al capolinea. Ecco il suo parere per 'La Gazzetta dello Sport'. "Poi c’è il caso Leao, che è di soluzione molto più complessa. Ormai il problema non è solo tecnico, ma anche ambientale: i tifosi rossoneri si sono stancati di lui.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Agresti: “Tifosi e atmosfera fuori e dentro il Milan: Leao verso l’uscita” Leggi anche: Napoli-Milan, si accende l’atmosfera: il comunicato dei tifosi rossoneri (FOTO) Leggi anche: Napoli-Milan, i tifosi rossoneri accendono l’atmosfera: è successo oggi (VIDEO)