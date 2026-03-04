Al Comune di Arezzo, secondo un comunicato stampa, negli ultimi tempi si registra un continuo spostamento di incarichi e posizioni all’interno dell’amministrazione comunale. A Palazzo Cavallo, i cambi di poltrona sembrano più frequenti rispetto al passato, con molti movimenti che richiamano un vero e proprio valzer di posti. La situazione viene descritta come un continuo balletto di nomine e assegnazioni.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo A Palazzo Cavallo pare che negli ultimi tempi ci sia più movimento che al mercato del sabato. Scrivanie che cambiano padrone, incarichi che spuntano all’improvviso e bandi pubblicati proprio ora che la consiliatura è agli sgoccioli. A storcere il naso è il consigliere comunale Michele Menchetti, che ha deciso di chiedere spiegazioni ufficiali con un’interrogazione a risposta scritta. Perché, a suo dire, qui non si parla di due scartoffie spostate da una stanza all’altra, ma di uffici belli pesanti della macchina comunale. Tutto parte da un episodio che ha fatto drizzare più d’un sopracciglio: il responsabile di uno degli uffici della manutenzione, il 16 febbraio scorso, viene tolto dall’incarico e spedito ai Tributi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Valzer de’ posti in Comune: poltrone che ballano all’ultimo tuffo

