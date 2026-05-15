Crisi del calzaturiero Cna Federmoda | Il Made in Italy si salva solo con legalità e filiere trasparenti
Recentemente si è svolto un convegno a Villa Torlonia che ha approfondito la crisi del settore calzaturiero e le prospettive future del distretto di San Mauro Pascoli. Una delegazione di Cna Federmoda Forlì-Cesena ha preso parte a un evento nazionale organizzato da Cna, focalizzato sul Made in Italy. Durante l’incontro sono stati discussi i problemi legati alla filiera e alla legalità come elementi chiave per la sopravvivenza del settore.
A seguito del convegno tenutosi nel mese scorso a Villa Torlonia dedicato alla crisi e al futuro del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, una delegazione di Cna Federmoda Forlì-Cesena ha partecipato a un importante evento nazionale di Cna dedicato al Made in Italy. A rappresentare le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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