Crisi del calzaturiero Cna Federmoda | Il Made in Italy si salva solo con legalità e filiere trasparenti

Recentemente si è svolto un convegno a Villa Torlonia che ha approfondito la crisi del settore calzaturiero e le prospettive future del distretto di San Mauro Pascoli. Una delegazione di Cna Federmoda Forlì-Cesena ha preso parte a un evento nazionale organizzato da Cna, focalizzato sul Made in Italy. Durante l’incontro sono stati discussi i problemi legati alla filiera e alla legalità come elementi chiave per la sopravvivenza del settore.

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