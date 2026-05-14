Made in Italy | Bagliani Mondel?z Italia ‘filiere sostenibili elemento strategico’

Un rappresentante di una grande azienda alimentare ha espresso soddisfazione per l’invito in Senato, sottolineando l’importanza delle filiere sostenibili come elemento strategico. Ha ricordato i 70 anni di un marchio iconico, considerandolo un esempio di integrazione tra territorio, agricoltura e industria, nel corso di un intervento dedicato al settore agroalimentare italiano.

(Adnkronos) – “Essere invitati in Senato a parlare di filiera agroalimentare è per noi motivo di grande orgoglio, soprattutto nell’anno in cui celebriamo i 70 anni di Oro Saiwa, un brand iconico che rappresenta un esempio concreto di integrazione tra territorio, agricoltura e industria”. Lo ha dichiarato Silvia Bagliani, Presidente e Amministratore Delegato di Mondel?z. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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