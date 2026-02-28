A Milano è stata inaugurata una nuova biblioteca dedicata allo sport, situata tra le mura storiche della città. Una persona ha deciso di viaggiare da Roma per partecipare all'apertura, dopo aver letto della notizia sui giornali. La biblioteca ospita libri e racconti dedicati al mondo sportivo, offrendo uno spazio di approfondimento e cultura per gli appassionati.

La biblioteca nasce proprio grazie ai libri donati da case editrici, autori e cittadini. Alcuni provengono addirittura dalla casa del giornalista. Sugli scaffali ora ci sono 2.173 volumi. E ancora c’è spazio da riempire La boxe si affida alla nostalgia. Floyd Mayweather sale di nuovo sul ring contro Manny Pacquiao "Ho saputo ieri dell’inaugurazione della biblioteca sul giornale e ho deciso di prendere il treno da Roma per venire qui. Sa io e Gianni Mura eravamo amici. Gli ho fatto conoscere Sergio Endrigo, altro mio caro amico, e spesso gli mandavo i cd con tutte le sue canzoni”. Massimo Amoroso, ex ingegnere delle telecomunicazioni, è uno... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Milano c'è la biblioteca dello sport, come far rivivere Mura tra libri e racconti

In memoria di Gianni Mura: ecco la prima biblioteca dello sport. “Già presenti 2000 libri, promuoviamo cultura e integrazione”Milano, 25 febbraio 2026 – Oltre 2173 volumi già presenti, tanti altri destinati ad arrivare: il tutto dentro una nuova biblioteca dedicata a chi...

A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura)Si trova nel quartiere Isola, al civico 3 di via Confalonieri, ed ospita circa 2.

