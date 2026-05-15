Crisi Basell Filctem in allarme | Salvare la chimica di base richiede una vendita complessiva

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un clima di preoccupazione si è diffuso all’interno dello stabilimento chimico di Brindisi, gestito da una delle principali multinazionali del settore. Nella giornata del 14 maggio 2026 si è svolta un’assemblea tra i lavoratori, chiamati a discutere delle recenti difficoltà legate alla crisi aziendale. La situazione si è fatta più complessa dopo le notizie di possibili vendite o ristrutturazioni che coinvolgono l’impianto, creando incertezza tra chi opera all’interno della struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - Un'ondata di preoccupazione e incertezza ha attraversato lo stabilimento LyondellBasell di Brindisi, dove ieri pomeriggio (14 maggio 2026) si è riunita l'assemblea dei lavoratori. All'incontro, presieduto dal segretario generale della Filctem di Brindisi, Antonio Frattini, e dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Crisi Basell: la Filctem Cgil chiede Tavolo ministeriale per salvare la chimica di baseAntonio Frattini, segretario regionale della Filctem Cgil Puglia, ha ribadito con fermezza la necessità di una programmazione che restituisca...

Petrolchimico, allarme Filctem: “Subito un tavolo in Prefettura su Basell”BRINDISI – La Filctem Cgil lancia l’allarme sul futuro del petrolchimico e chiede un incontro urgente al Prefetto per affrontare le criticità legate...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web