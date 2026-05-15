Crisi Basell Filctem in allarme | Salvare la chimica di base richiede una vendita complessiva

Un clima di preoccupazione si è diffuso all’interno dello stabilimento chimico di Brindisi, gestito da una delle principali multinazionali del settore. Nella giornata del 14 maggio 2026 si è svolta un’assemblea tra i lavoratori, chiamati a discutere delle recenti difficoltà legate alla crisi aziendale. La situazione si è fatta più complessa dopo le notizie di possibili vendite o ristrutturazioni che coinvolgono l’impianto, creando incertezza tra chi opera all’interno della struttura.

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