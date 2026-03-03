Crisi Basell | la Filctem Cgil chiede Tavolo ministeriale per salvare la chimica di base

La Filctem Cgil ha richiesto un tavolo ministeriale per affrontare la crisi dello stabilimento Basell di Brindisi. La riunione convocata dalla Regione Puglia si è conclusa con l’obiettivo di discutere il destino dello stabilimento e le prospettive del polo petrolchimico. La situazione dello stabilimento ha attirato l’attenzione delle parti coinvolte, senza yet essere definite azioni concrete.

Antonio Frattini, segretario regionale della Filctem Cgil Puglia, ha ribadito con fermezza la necessità di una programmazione che restituisca redditività all'impianto BRINDISI - Si è concluso il tavolo di crisi convocato dalla Regione Puglia per discutere il futuro dello stabilimento Basell di Brindisi e lo sviluppo del polo petrolchimico. L’esito dell’incontro conferma una fase di stallo critico: la società ha dichiarato di non aver ancora assunto una decisione definitiva sul sito brindisino, mentre prosegue il piano di dismissione e vendita di altri asset a livello europeo. Antonio Frattini, segretario regionale della Filctem Cgil Puglia, ha ribadito con fermezza la necessità di una programmazione che restituisca redditività all'impianto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Crisi nel settore gomma-plastica e del riciclo, Cgil e Filctem Toscana lanciano l’allarmeLa Cgil Toscana e la Filctem Cgil Toscana lanciano un allarme sulla grave crisi che sta colpendo il settore della gomma-plastica, che occupa oltre 8.

Chimica di base in crisi, mobilitazione per chiedere l'intervento dell'Unione EuropeaBRINDISI - Dopo l'incontro dello scorso 15 gennaio con il Sindacato Europeo, la Filctem Cgil domani, giovedì 5 febbraio 2026, sarà a Bruxelles...

