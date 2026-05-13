Senape richiamata dai supermercati Aldi per solfiti non dichiarati

Un lotto di senape venduto nei supermercati Aldi è stato ritirato dal mercato a causa della presenza di solfiti non dichiarati sull'etichetta. Il prodotto è stato disponibile in tutte le filiali del gruppo fino al 12 maggio 2026. Aldi ha comunicato il richiamo ufficiale e invitato i clienti a controllare i prodotti eventualmente acquistati, senza indicare ulteriori dettagli sulla quantità o sulla provenienza delle forniture coinvolte.

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Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali del gruppo fino al giorno 12 maggio 2026. È possibile restituirlo in tutti i punti vendita.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti, i lotti a rischioPenny Market, catena di discount diffusa in tutta Italia, ha recentemente richiamato un lotto di senape del proprio marchio, Gli Allegri Sapori. Senape richiamata dai supermercati Penny per presenza di solfiti: “Non consumare il prodotto”Un lotto di senape venduto nei supermercati Penny è stato richiamato dai punti vendita a causa di un possibile rischio per i consumatori dovuto alla... Temi più discussi: Senape richiamata dai supermercati: ecco quale lotto e marca; Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti, i lotti a rischio; Senape richiamata dai supermercati Penny per presenza di solfiti: Non consumare il prodotto; Senape ritirata dal mercato per allergene non dichiarato: cosa fare se avete acquistato questo prodotto. Senape richiamata dai supermercati per presenza di solfiti, i lotti a rischioLa catena di supermercati Penny Market ha richiamato un lotto di senape su segnalazione del produttore per la presenza di solfiti ... quifinanza.it Senape richiamata dai supermercati Penny per presenza di solfiti: Non consumare il prodottoUn lotto di senape venduto nei supermercati Penny è stato richiamato dai punti vendita a causa di un possibile rischio per i consumatori dovuto alla presenza ... fanpage.it