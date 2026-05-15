cpr tentato suicidio e rogo di materassi

Nella giornata di ieri, al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di via Corelli, si è verificato un tentato suicidio. Un uomo egiziano di 26 anni, tra i detenuti del centro, ha tentato di impiccarsi. Contestualmente, si è sviluppato un incendio di materassi all’interno della struttura. La situazione ha causato un aumento della tensione tra le persone presenti e le forze di sicurezza, che sono intervenute per gestire l’emergenza.

Torna a salire la tensione al Cpr di via Corelli. Ieri pomeriggio, un egiziano di 26 anni, una delle persone trattenute nel centro di permanenza per il rimpatrio in vista dell’espulsione nel Paese d’origine, ha cercato di togliersi la vita impiccandosi. Per fortuna, gli operatori della struttura sono riusciti a intervenire in tempo e a chiamare immediatamente i soccorsi: in un primo momento, le condizioni del giovane nordafricano sembravano particolarmente gravi, ma con il passare dei minuti le sue condizioni sono progressivamente migliorate; è stato trasportato al Niguarda in condizioni non preoccupanti. Tuttavia, il tentato suicidio ha successivamente innescato una mini rivolta da parte di altri ospiti del Cpr, che hanno dato alle fiamme due materassi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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