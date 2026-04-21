Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Licata con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso in una casa di un’anziana, causando danni significativi. L’arresto è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento, dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che collegano il sospetto all’incendio. Le accuse includono tentato omicidio e incendio doloso aggravato, secondo le indagini condotte dai carabinieri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vendetta personale dietro il rogo. Tentato omicidio e incendio doloso aggravato: sono queste le accuse mosse nei confronti di un 32enne di Licata, arrestato dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Agrigento. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe agito con l’intento di colpire un’anziana di 84 anni per motivi personali. L’incendio nella notte del 12 aprile. L’episodio risale alla notte del 12 aprile, quando un incendio è divampato all’interno dell’abitazione della donna. Le fiamme hanno coinvolto sia il piano terra sia il primo piano, provocando il crollo parziale del controsoffitto e rendendo l’intero edificio inagibile.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incendia casa di un’anziana a Licata, arrestato per tentato omicidio: il rogo per vendetta

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