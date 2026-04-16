Il caso delle mascherine anti Covid interrate in un sito industriale a Castrocielo tre uomini denunciati

A Castrocielo, tre uomini sono stati denunciati per aver interrato mascherine FFP2 scadute in un sito industriale dismesso. L’operazione è partita dopo alcuni controlli che hanno individuato i rifiuti illeciti nel terreno dell’area. Le mascherine, sequestrate, sono state trovate in uno stato di abbandono e sono state posizionate sotto la superficie. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità e il rispetto delle norme sui rifiuti.

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri a Castrocielo (Frosinone) per violazione delle norme sul trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. Gli indagati sono stati sorpresi mentre tentavano di occultare un grande quantitativo di mascherine FFP2 scadute, classificate come rifiuti speciali non pericolosi, in un sito industriale dismesso. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un’attività di controllo del territorio e ha portato anche al sequestro dell’area e dei mezzi utilizzati. Operazione dei Carabinieri: la scoperta nell’area industriale Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta al termine di un’attività di controllo condotta dai militari della Stazione di Aquino.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Il caso delle mascherine anti Covid interrate in un sito industriale a Castrocielo, tre uomini denunciati Notizie correlate Salerno, a fuoco il deposito delle mascherine anti-Covid accanto al teatro GhirelliLe fiamme si sono propagate rapidamente, danneggiando buona parte del locale e generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza Attimi... Castrocielo, scoperti a interrare 50 bancali di mascherine FFP2 scadute. Tre persone denunciateUna discarica abusiva di dispositivi sanitari nel cuore di un ex sito industriale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quarta Repubblica: Emergenza covid: la vicenda delle mascherine Video; Mascherine, doppia testimonianza sul 10 per cento: il sistema delle mediazioni chiama in causa l’era Conte; A ''Farwest'' inchiesta su chi ha lucrato su Covid ed emergenza mascherine; Conte e il Covid gate. Il suo collega di studio pretendeva il 10 per cento. Ombre sulle mascherine, FdI: Fare luce sui 500mila euro donati dalle comunità islamicheIl caso sollevato dal Giornale sul legame tra le donazioni per il Covid e la comunità islamica finisce ufficialmente sotto la lente della Commissione d’inchiesta ... ilgiornale.it Mascherine, il caso Conte-Alpa sparisce dai giornali amiciIl fango sulla Meloni sì, le vicende (anomale) che ruotano intorno al Covid, all’acquisto delle mascherine e al lavoro della Commissione Parlamentare no. Non è la prima volta. E verosimilmente non sar ... msn.com Dopo cinque anni e miliardi di dosi, i dati sui vaccini Covid a mRNA non mostrano aumenti della mortalità associata alla vaccinazione. Le analisi su milioni di persone confermano sicurezza ed effetti avversi rari e già noti: https://fanpa.ge/WVqRR - facebook.com facebook Vaccino Covid, archiviata l'inchiesta sull'ex Aifa Magrini: lo Stato sceglie di non indagare per omissioni o per paura x.com