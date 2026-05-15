Countdown esplora il futuro umano tra Terra e Spazio

Da gbt-magazine.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il programma di Sky TG24 racconta il ritorno alla Luna, le nuove tecnologie spaziali e l’ispirazione artistica che nasce dal cosmo.. Countdown dallo Spazio alla Terra apre una nuova pagina del suo viaggio tra scienza, tecnologia e immaginazione, riportando al centro del dibattito pubblico il tema che più di ogni altro definisce il futuro dell’umanità: l’esplorazione dello spazio. Un percorso che, come emerge dalla puntata in onda sabato 16 maggio alle 21:30 su Sky TG24, non è più soltanto un sogno da visionari, ma un progetto concreto, sostenuto da competenze, investimenti e una rinnovata competizione internazionale. Dalla fantasia alla tecnologia: il ritorno alla Luna. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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