countdown esplora il futuro umano tra terra e spazio

Il programma di Sky TG24 racconta il ritorno alla Luna, le nuove tecnologie spaziali e l’ispirazione artistica che nasce dal cosmo.. Countdown dallo Spazio alla Terra apre una nuova pagina del suo viaggio tra scienza, tecnologia e immaginazione, riportando al centro del dibattito pubblico il tema che più di ogni altro definisce il futuro dell’umanità: l’esplorazione dello spazio. Un percorso che, come emerge dalla puntata in onda sabato 16 maggio alle 21:30 su Sky TG24, non è più soltanto un sogno da visionari, ma un progetto concreto, sostenuto da competenze, investimenti e una rinnovata competizione internazionale. Dalla fantasia alla tecnologia: il ritorno alla Luna. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Why Mars Will Kill Humans

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