Giornata internazionale del volo umano nello spazio Da Gagarin ad Artemis II | com’è cambiata l’esplorazione oltre la Terra

Il 12 aprile si celebra la Giornata internazionale del volo umano nello spazio, in occasione del primo viaggio di un essere umano oltre l’atmosfera terrestre. Poche ore prima, si è conclusa con successo la missione Artemis II, che ha visto il ritorno sulla Terra dopo aver orbitato nello spazio. Da Gagarin, primo uomo nello spazio, alla missione Artemis II, sono passati più di sessant’anni di esplorazione spaziale.

A poche ore dall’ ammaraggio e dal ritorno della missione Artemis II, il 12 aprile si celebra la Giornata internazionale del volo umano nello spazio, una ricorrenza che ricorda il primo viaggio di un essere umano oltre l’atmosfera terrestre. La data è un riferimento diretto al volo compiuto nel 1961 da Yuri Gagarin, diventato il primo uomo a orbitare attorno alla Terra. La giornata ogni anno non celebra solo un traguardo tecnico, ma segna l’inizio di una nuova fase nella storia dell’umanità: l’accesso allo spazio come luogo di ricerca, competizione e, oggi, cooperazione internazionale. Perché proprio il 12 aprile. Il 12 aprile 1961 Yuri Gagarin partì dal Cosmodromo di Baikonur a bordo della navicella Vostok 1, completando un’orbita attorno alla Terra in circa 108 minuti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giornata internazionale del volo umano nello spazio. Da Gagarin ad Artemis II: com’è cambiata l’esplorazione oltre la Terra Leggi anche: Artemis II: il lancio e la rotta verso la Luna. Trump: «Vinciamo sulla terra, nello spazio e oltre le stelle» Artemis II oltre ogni limite: gli astronauti “più lontani” dalla Terra nella storia dell’esplorazione spazialeÈ una giornata storica per l’esplorazione spaziale: la missione Artemis II si prepara a infrangere diversi record nell’orbita lunare.