È stato lanciato un nuovo portale online che permette di esplorare il corpo umano in modo interattivo. L’Atlante degli organi umani funziona come Google Earth, consentendo di visualizzare gli organi in tre dimensioni e di navigare tra le diverse parti del corpo. La piattaforma include anche un video che mostra dettagliatamente la disposizione degli organi e permette di approfondire la conoscenza dell’anatomia umana.

Un’esperienza completamente nuova di esplorazione del corpo umano è ora disponibile grazie al nuovo Atlante degli organi umani, un portale online che funziona in modo simile a Google Earth. Gli utenti possono navigare in 3D organi intatti, come cervello, cuore, polmoni, reni, fegato, utero, placenta, milza, prostata e testicolo, con un livello di dettaglio quasi cellulare. Questo strumento interattivo offre a scienziati, medici, educatori, studenti e appassionati l’opportunità di comprendere meglio l’anatomia e le malattie. L’Atlante è frutto di sei anni di lavoro ed è stato pubblicato su Science Advances dal consorzio Human Organ Atlas Hub, che riunisce nove istituti tra Europa e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Online la Google Earth del corpo umano: esplora gli organi in 3D VIDEO

Articoli correlati

Nasce l’atlante digitale del corpo umano, organi esplorabili in 3D come Google EarthAGI - Un nuovo atlante digitale consente di esplorare gli organi umani in tre dimensioni con un livello di dettaglio senza precedenti, permettendo di...

Corpo umano al limite: studio da Varese esplora sfide di spazio profondo e abissi oceanici.Un anestesista-rianimatore dell’ASST Sette Laghi di Varese ha pubblicato un’analisi innovativa sulle sfide biologiche legate all’esplorazione...

Una selezione di notizie su Google Earth del

Temi più discussi: E' online la Google Earth degli organi umani; Un Google Earth del corpo umano: il nuovo Atlante 3D svela organi e cellule come mai prima d’ora; Triangolo Nevada: il mistero virale visto da Google Earth; Nasce l’atlante digitale del corpo umano, organi esplorabili in 3D come Google Earth.

E' online la Google Earth degli organi umani VIDEOUn viaggio inedito tra cervello, cuore, polmoni, reni e fegato, ma anche utero, placenta, milza, prostata e testicolo. Un modo completamente nuovo di studiare l'anatomia umana e le malattie. E' quanto ... ansa.it

E' online la 'Google Earth' degli organi umani, per esplorarli in 3D(ANSA) - MILANO, 12 MAR - E' online l'Atlante degli organi umani, un portale in 3D simile a Google Earth che consente agli utenti di esplorare organi umani intatti con un livello di dettaglio senza pr ... msn.com

«Un #google earth del #corpo umano»: il nuovo Atlante 3D svela organi e cellule come mai prima d’ora x.com

Un enorme triangolo nel deserto del Nevada, visibile su Google Earth, ha scatenato teorie su piramidi sepolte e astronavi aliene. In realtà la spiegazione è molto più concreta — ma non meno affascinante! https://bit.ly/triangolo-nevada - facebook.com facebook