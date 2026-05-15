Costituzione e satira | i giovani in scena a Pont-Saint-Martin
A Pont-Saint-Martin, un evento dedicato ai giovani mette in primo piano il rapporto tra costituzione e satira, con particolare attenzione al ruolo degli studenti nel rappresentare i conflitti storici e sociali attraverso la comicità. Durante lo spettacolo, si analizzerà come la satira possa riflettere e commentare eventi passati, offrendo una visione critica e ironica delle vicende umane. Tra le tematiche trattate, ci sono anche le ipotetiche percezioni di visitatori extraterrestri sulla Terra, con uno sguardo sul modo in cui vengono rappresentate le differenze culturali e storiche.
? Domande chiave Come può la satira degli studenti affrontare i conflitti storici umani?. Cosa scopriranno gli alieni visitando la Terra nello spettacolo di Verrès?. Perché la Procura di Aosta collabora con le scuole valdostane?. Come trasformeranno i giovani i concetti della Costituzione in azione sociale?.? In Breve Evento 22 maggio 2026 presso l'Auditorium di Pont-Saint-Martin.. Spettacolo teatrale degli studenti di Verrès alle ore 21:00.. Collaborazione tra scuole e Procura di Aosta per il Tavolo Legalità&Intergenerazionalità.. Promozione dell'Assessore regionale Lavevaz per la crescita consapevole dei giovani.. Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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