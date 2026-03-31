Tra epica satira e commedia | studenti in scena per la Notte del liceo classico

Il 27 marzo, il liceo di Lugo ha partecipato alla dodicesima edizione de “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, un evento che coinvolge licei italiani di questa specializzazione. La manifestazione, ideata dall’Istituto “Gulli e Pennisi” di Acireale, riunisce studenti in spettacoli che combinano elementi di epica, satira e commedia. La giornata ha visto l’allestimento di rappresentazioni teatrali e attività culturali organizzate dagli studenti del liceo locale.

Venerdì il Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo ha ospitato la dodicesima edizione de “La Notte Nazionale del Liceo Classico” Nella giornata di venerdì 27 marzo, il Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo ha ospitato la dodicesima edizione de “La Notte Nazionale del Liceo Classico”, manifestazione nazionale che unisce le comunità dei Licei classici d’Italia, nata da un’idea dell’Istituto “Gulli e Pennisi” di Acireale, in Sicilia, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Circa trecento i Licei Classici italiani partecipanti all’evento, in contemporanea, ciascuno con proprie autonome attività nei propri istituti; nel Liceo di Lugo l’evento si è protratto dalle ore 18:30 alle 21:30. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Tra epica, satira e commedia: studenti in scena per la "Notte del liceo classico" Articoli correlati Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte... Al ’Monti’ tra Dante e teatro per la notte del liceo classicoLa notte del liceo Classico per celebrare la cultura umanistica, ha visto gli studenti del Monti protagonisti. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Grande successo per la XII edizione della Notte del Liceo Classico a Lugo; Viaggio al centro dell’humanitas per la notte del liceo classico; Le 10 cose da fare a Torino questo weekend; 30 serie tv da guardare su Prime Video – Le novità di aprile 2026. Election Day, la nuova commedia di Giorgio Amato tra satira e politicaIn fase di post produzione Election Day, la nuova commedia satirica del regista Giorgio Amato, con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi, previsto in uscita nei prossimi mesi. Il ... ansa.it Giletti a Lo Stato delle Cose rivela chi avrebbe piazzato l’esplosivo sotto l’auto di Ranucci la notte del 16 ottobre: una cellula camorristica arrivata dalla Campania. Tutti i dettagli nel corso della puntata di lunedì 30 marzo. - facebook.com facebook Nella notte del 29 marzo un bombardamento di artiglieria israeliano ha preso di mira il quartier generale del contingente di pace indonesiano delle Nazioni Unite (UNIFIL) di Adshit al-Qusayr, nel Libano meridionale. Il ministero degli Esteri indonesiano ha con x.com