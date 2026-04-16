Monir Ghassem a Chieti | la satira che svela il dramma dei giovani

Il 18 aprile alle 21, il Piccolo teatro dello Scalo di Chieti ospiterà Monir Ghassem, che presenterà il suo monologo intitolato Articolo 1. L'evento si svolgerà nello spazio teatrale della città e rappresenta una delle tappe della sua tournée. La pièce, che affronta temi legati ai giovani, sarà interpretata dall'attore stesso. L'ingresso è aperto al pubblico.

Il Piccolo teatro dello Scalo di Chieti ospiterà il prossimo 18 aprile, alle ore 21, Monir Ghassem per la presentazione del monologo intitolato Articolo 1. L’appuntamento, inserito in una rassegna dedicata alla stand-up comedy realizzata insieme ad Altra Scena Management di Roma, vede protagonista il volto noto di Propaganda Live sul canale La7, vincitore del premio Satira Forte dei Marmi nel 2025. Tra satira e realtà: il dilemma generazionale dei nuovi professionisti. La proposta scenica di Ghassem non si limiterà al semplice intrattenimento, ma punterà a un’analisi lucida sulle difficoltà che i giovani che hanno terminato gli studi universitari devono affrontare nel mercato del lavoro italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monir Ghassem a Chieti: la satira che svela il dramma dei giovani Notizie correlate Stand-up comedy: Monir Ghassem, volto di Propaganda Live, porta in scena "Articolo 1" al Piccolo teatro dello scaloMonir Ghassem, volto di Propaganda Live sul La7, arriva al Piccolo teatro dello Scalo di Chieti per un altro appuntamento della rassegna interamente... Stand-up comedy al Teatro del Parco: Monir Ghassem porta in scena "Articolo 1", ritratto senza filtri della Generazione MillennialsLa rassegna "In piedi - Il potere delle parole", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, continua a dar voce alla stand-up comedy più...