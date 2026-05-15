Così Trump ha guadagnato centinaia di milioni con le azioni delle grandi aziende Usa

Nel 2026, il presidente degli Stati Uniti ha realizzato ingenti guadagni attraverso operazioni su azioni di grandi aziende americane. Le transazioni coinvolgono diverse società di rilievo, con movimenti di capitale significativi registrati nel corso dell’anno. Non sono state fornite dettagli specifici sulle tempistiche o sulle modalità di tali operazioni, ma i dati indicano che i profitti derivano da investimenti e vendite di azioni di società note nel panorama economico statunitense.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato coinvolto in una serie di transazioni finanziarie nel 2026 relative a importanti aziende americane. Per un totale di diverse centinaia di milioni di dollari. Lo dicono alcuni documenti pubblicati nella notte di giovedì 14 maggio dall’ Office of Goverment Ethics (OGE) americano. I documenti con il nome del presidente descrivono in dettaglio transazioni che coinvolgono diversi giganti della tecnologia e importanti attori dell’economia statunitense, tra cui Amazon, Apple, Microsoft e Uber. Menzionati anche il produttore di chip Nvidia e il costruttore di aerei Boeing. Le transazioni finanziarie di Trump. 🔗 Leggi su Open.online

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