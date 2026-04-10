Un gruppo di utenti su una piattaforma di previsioni ha effettuato scommesse riguardo a un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco, con puntate piazzate martedì 7 aprile. Le scommesse erano molto mirate e tempestive, e alcuni partecipanti hanno ottenuto guadagni significativi in base alle loro previsioni. La piattaforma ha registrato un'attività intensa in quella giornata, riflettendo l'interesse attorno a un eventuale sviluppo diplomatico tra le due nazioni.

È successo di nuovo. Un gruppo di clienti sulla piattaforma di previsioni Polymarket ha piazzato scommesse molto specifiche e tempestive sull’eventualità che Stati Uniti e Iran raggiungessero un accordo sul cessate il fuoco martedì 7 aprile. Generando milioni di dollari di profitti. E tra questi anche stavolta una serie di nuovi account che si sono registrati sulla piattaforma addirittura pochi minuti prima dell’annuncio della tregua. E nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avesse detto fino a qualche minuto prima di essere pronto a «distruggere» Teheran. Le scommesse sulla tregua tra Stati Uniti e Iran. Non solo. Il 7 aprile 2026 i trader hanno scommesso un totale di quasi un miliardo di dollari (950 milioni) sul calo dei prezzi del petrolio. 🔗 Leggi su Open.online

Pato riavvolge il nastro: «Amo il San Paolo, il Corinthians ha scommesso su di me. Vi svelo qual è stato il mio errore: subito dopo aver sbagliato, ho pianto tanto!»Calciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa.

Leggi anche: La zip abbassata per il reggiseno firmato, le lacrime per pubblicizzare un eyeliner: è polemica su Jutta Leerdam, “così ha guadagnato più di un milione”

La scommessa di Trump sull'Iran

Argomenti più discussi: Così qualcuno ha scommesso (e guadagnato tanto) su Trump e la tregua con l’Iran; Mai così tante scommesse al ribasso in Borsa: perché i fondi speculativi vanno all'attacco delle azioni europee (e come fanno); I soldi delle scommesse per il rilancio del calcio: così 20 paesi finanziano la crescita; Dall’orto ai conigli nani: la scommessa di Carola, l’allevatrice di Tippete. Così facciamo pet therapy nelle Rsa.

Dritto e rovescio. . "Io mi sveglio ogni mattina felice di essere così e quando mi lancio sul letto, mio marito salta!" Giuliana (70 anni), orgogliosa dei suoi 100 kg di peso #drittoerovescio - facebook.com facebook

Ragazzi, non si può andare avanti così però! #StannoTuttiInvitati x.com