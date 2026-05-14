Di recente, le autorità cinesi hanno limitato le esportazioni di alcuni metalli rari, tra cui l’ittrio, il disprosio e il terbio, fondamentali per molte industrie tecnologiche. Queste restrizioni hanno influito sulla disponibilità di materiali strategici negli Stati Uniti, che dipendono quasi completamente dalla produzione cinese. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni commerciali tra i due paesi, con Pechino che controlla le risorse chiave per l’alta tecnologia.

Non c’è dubbio che l’ittrio, il disprosio e il terbio, metalli rari prodotti su larga scala praticamente solo in Cina, saranno al centro dell’agenda quando The Donald entrerà nel vivo dei colloqui con Xi Jinping. Lo saranno almeno quanto il sostegno cinese per una soluzione in Iran. Perché non deve essere andato proprio giù al presidente americano che, nonostante la tregua firmata ad ottobre in Corea del Sud con tanto di stop ai paletti cinesi sull’export delle cosiddette “terre rare”, silenziosamente Pechino stia letteralmente disarmando gli Stati Uniti. I DATI NASCOSTI Dietro i numeri di un export complessivo cinese di terre rare tornato quasi completamente a regime, ai livelli precedenti la guerra dei dazi, le statistiche doganali rivelano infatti qualcosa di sorprendente.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump da Xi, le terre rare con il contagocce: così Pechino ha disarmato gli Usa

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