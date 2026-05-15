Cosentino no del Pg | Stop sconti di pena resti ancora in cella

La Procura generale ha espresso un no deciso allo sconto di pena cumulativo richiesto per un imputato coinvolto in un procedimento penale. Il pubblico ministero ha respinto l’idea di applicare un meccanismo che permetterebbe di ridurre la pena complessiva attraverso un calcolo che considera più reati come un’unica continuazione. Secondo l’ufficio giudiziario, questa soluzione non è stata ritenuta appropriata e l’imputato deve rimanere in carcere. La questione riguarda un ragionamento che collega più fatti delittuosi come un’unica continuazione.

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Quello sconto cumulativo non è andato giù alla Procura generale. Più nello specifico, quel ragionamento con cui si crea una sorta di vincolo di continuazione tra un fatto del 2009 (concorso esterno in associazione camorristica) e un altro episodio del 2015 (corruzione a colpi di rocco babà di un agente di polizia penitenziaria) non viene accettato per intero. Quanto basta a spingere la Procura generale ad impugnare il provvedimento che garantisce uno sconto di un anno e due mesi all’ex sottosegretario all’economia Nicola Cosentino. Un caso che diventa una sorta di braccio di ferro, anche perché - all’indomani dello sconto di pena - si scopre... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Cosentino, no del Pg: «Stop sconti di pena, resti ancora in cella» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Per Cosentino riduzione di pena, entro breve possibile affidamento in provaTempo di lettura: 2 minuti Potrebbe uscire a breve di carcere, tra qualche mese, per usufruire di benefici penitenziari quali l’affidamento in prova... Leggi anche: Cosentino potrebbe uscire dal carcere: sconto di pena per l'ex sottosegretario Cosentino: Pg Cassazione, no a ricorso(ANSA) - ROMA, 28 GEN -La procura della Cassazione chiede il rigetto del ricorso del sottosegretario Cosentino all'ordinanza di arresto emessa nei suoi confronti L'arresto e' stato chiesto dalla Dda ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cosentino, dalla Camera no a sfiducia e arrestoMontecitorio con il voto a scrutinio segreto nega l'arresto del sottosegretario all'Economia richiesto dalla procura di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica. Voti anche ... ilgiornale.it