Per la prima volta siamo davvero soli dice Mario Draghi

Durante la cerimonia di consegna del premio Carlo Magno nella città di Aquisgrana, Mario Draghi ha dichiarato che “per la prima volta siamo davvero soli” e ha ripetuto che “siamo soli”. La sua affermazione è stata pronunciata durante il suo intervento pubblico. La frase ha attirato l’attenzione tra i presenti, senza ulteriori dettagli o spiegazioni sul contesto di questa affermazione. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito alla questione.

"Siamo soli". Il verdetto è di Mario Draghi che oggi è intervenuto alla cerimonia di consegna del premio Carlo Magno della città di Aquisgrana. "Il mondo che un tempo aiutava l'Europa a generare prosperità non esiste più: è diventato più duro, più frammentato e più mercantilista" dice l'ex. 🔗 Leggi su Today.it

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