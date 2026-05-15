Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) Il castello mette in scena un intenso dramma carcerario guidato dal carisma di Robert Redford, affiancato da James Gandolfini e Mark Ruffalo. La storia segue un ufficiale pluridecorato che, finito in una prigione di massima sicurezza per aver disobbedito a un ordine, si ritrova a guidare una ribellione contro un direttore autoritario e spietato. Il film costruisce lentamente la tensione, trasformando il carcere in un campo di battaglia psicologico dove disciplina, onore e sete di giustizia si scontrano senza compromessi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 15 Maggio 2026 - Il castello

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