Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells quando gioca e dove vederla in TV e streaming

Oggi si disputa la finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’incontro è programmato per domenica 15 marzo 2026, con inizio non prima delle 22 ora italiana. La partita si svolge nel complesso californiano e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Entrambi i giocatori si sfideranno sul campo per aggiudicarsi il titolo del torneo.

Jannik Sinner si gioca la finale di Indian Wells contro Daniil Medvedev. L'incontro è in programma oggi domenica 15 marzo 2026 non prima delle 22 ora italiana. Diretta esclusiva in TV e in streaming su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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