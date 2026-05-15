Oggi, nell’ATP Masters 1000 di Roma, si tiene una sessione serale che potrebbe essere influenzata dal maltempo. La partita tra Sinner e Medvedev, prevista per questa sera, potrebbe non svolgersi a causa delle condizioni atmosferiche. La questione principale riguarda i rimborsi: chi ha acquistato i biglietti si chiede cosa succederà nel caso in cui l’incontro non venga disputato. La decisione finale dipenderà dalle condizioni meteorologiche e dagli eventuali annullamenti ufficiali.

Tiene banco la questione legata al meteo nella sessione serale di oggi dell’ATP Masters 1000 di Roma: dalle ore 18.00 è prevista pioggia, mentre dall e ore 19.00 sono in programma la semifinale di singolare maschile tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, e poi, non prima delle 20.30, la seconda semifinale di doppio femminile. Scorrendo le FAQ presenti sul sito ufficiale degli Internazionali d’Italia si può leggere: “ Cosa succede in caso di pioggia? Il prezzo del Biglietto sarà rimborsato dall’Organizzatore, esclusivamente qualora nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati sul Campo e nella sessione indicati sul Biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa succede per chi ha comprato i biglietti se Sinner-Medvedev non si gioca? La questione rimborso

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