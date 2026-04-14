Fame continua e umore altalenante | non è solo una questione di volontà L’intestino gioca un ruolo chiave Ecco cosa succede davvero e come intervenire

Una persona ha riferito di sentirsi costantemente affamata, anche subito dopo aver mangiato, e di sperimentare sbalzi nell’umore. La dottoressa ha spiegato che questi sintomi possono essere legati a problemi intestinali, sottolineando come l’equilibrio dell’intestino influisca sui segnali di fame e sul benessere generale. È importante valutare attentamente questi segnali per comprendere le cause e individuare eventuali interventi.

“C ara dottoressa, ultimamente ho fame a tutte le ore anche quando ho appena mangiato e l’umore è un po’ altalenante. Ho letto di questo ‘asse intestino-cervello’ ma potrebbe c’entrare con quello che mi succede o è una moda?”. Malattia infiammatoria cronica intestinale, dalle emozioni alle azioni X Non è una moda, ma una base biologica. Non è una moda. È una delle scoperte più importanti della medicina degli ultimi anni. E quello che descrive ha una spiegazione biologica precisa. Intestino e cervello: un dialogo continuo. Partiamo da un dato che sorprende quasi sempre: circa il 95% della serotonina del nostro corpo viene prodotto nell’intestino, non nel cervello.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Fame continua e umore altalenante: non è solo una questione di volontà. L’intestino gioca un ruolo chiave. Ecco cosa succede davvero e come intervenire Leggi anche: Prendersi cura delle piante non è solo un gesto estetico. Riduce lo stress, migliora l’umore e aiuta a calmare i pensieri. Ecco cosa succede davvero al cervello quando fai giardinaggio Leggi anche: Una ricerca scientifica fatta sui macachi dimostra che rimandare non è solo una questione di volontà