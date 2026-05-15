In molte zone del centro Italia, le temperature di maggio sono più basse del normale e le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da pioggia e vento intenso. A Firenze, attualmente, si registrano circa 14 gradi, con condizioni di maltempo che coinvolgono anche le previsioni per il fine settimana. Per sabato 16 maggio, si prevede la possibilità di nevicate sugli Appennini a quote alte, intorno ai 1.500 metri. Questo fenomeno insolito per il periodo ha attirato l’attenzione di meteorologi e residenti.

Firenze, 15 maggio 2026 – Pioggia, vento forte e appena 14 gradi ora a Firenze. E domani, sabato 16 maggio, potrebbe tornare perfino la neve sugli Appennini intorno ai 1.600 metri. Una scena che sembra più da fine inverno che da metà maggio. Eppure sta succedendo davvero. A spiegare questo clamoroso ribaltone meteorologico è Meteo Toscana, che parla di uno scenario “insolito” non tanto per il freddo in sé, quanto per la rapidità con cui si è passati da temperature quasi estive a valori decisamente sotto media. https:www.lanazione.itcronacaneve-maggio-toscana-wvkh5cyf Dal caldo al crollo termico in pochi giorni. Fino all’11 maggio l’Italia era infatti sotto l’influenza di un robusto anticiclone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cosa sono i Santi di ghiaccio: meteo sottosopra, i giorni del freddo a maggio non arrivano a caso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Santi di ghiaccio, chi sono e in quali giorni portano il freddo a maggio tra leggenda e realtàIn Alto Adige i Santi di ghiaccio sono arrivati puntuali portando neve in quota e un un brusco abbassamento delle temperature.

Meteo impazzito: dall’estate anticipata al ritorno del freddo in pochi giorni. Ma il primo maggio il clima tornerà in linea con i valori tipici della primaveraCome ampiamente anticipato, il caldo estivo di questi giorni sta lentamente cedendo il passo a un cambiamento delle condizioni meteo.

da questo puzzle @KremlinRussia esce un racconto popolare dei russi, l'ennesimo racconto popolare... ti mostro una cosa, ci sono alcune donne che scrivono sulla Storia dei Santi, oggi Maria Tobolova scrive sulla Santa Photina o Svetlana... sai da dove ha s x.com

Quali sono alcuni dei nomi di santi strani che hai incontrato? reddit

Cosa sono i Santi di ghiaccio: meteo sottosopra, i giorni del freddo a maggio non arrivano a casoQuando la tradizione popolare anticipa i modelli matematici. Meteo Toscana ci spiega come il brusco ribaltone meteo confermi l’antica saggezza. Ecco di cosa si tratta ... lanazione.it

Santi di ghiaccio e colpo di coda dell’inverno: tra leggenda e realtàIl fenomeno che porta gelo e neve in primavera, con abbassamenti di temperatura. Ecco da cosa è causato e cosa ne pensano i meteorologi ... ilriformista.it