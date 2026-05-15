Cosa sono i Santi di ghiaccio | meteo sottosopra i giorni del freddo a maggio non arrivano a caso

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In molte zone del centro Italia, le temperature di maggio sono più basse del normale e le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da pioggia e vento intenso. A Firenze, attualmente, si registrano circa 14 gradi, con condizioni di maltempo che coinvolgono anche le previsioni per il fine settimana. Per sabato 16 maggio, si prevede la possibilità di nevicate sugli Appennini a quote alte, intorno ai 1.500 metri. Questo fenomeno insolito per il periodo ha attirato l’attenzione di meteorologi e residenti.

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Firenze, 15 maggio 2026 – Pioggia, vento forte e appena 14 gradi ora a Firenze. E domani, sabato 16 maggio, potrebbe tornare perfino la neve sugli Appennini intorno ai 1.600 metri. Una scena che sembra più da fine inverno che da metà maggio. Eppure sta succedendo davvero. A spiegare questo clamoroso ribaltone meteorologico è Meteo Toscana, che parla di uno scenario “insolito” non tanto per il freddo in sé, quanto per la rapidità con cui si è passati da temperature quasi estive a valori decisamente sotto media. https:www.lanazione.itcronacaneve-maggio-toscana-wvkh5cyf Dal caldo al crollo termico in pochi giorni. Fino all’11 maggio l’Italia era infatti sotto l’influenza di un robusto anticiclone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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