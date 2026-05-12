A maggio, tra leggenda e realtà, si parla dei Santi di ghiaccio, considerati responsabili di un'improvvisa diminuzione delle temperature nel Nord del paese. Secondo un'antica credenza popolare, alcuni giorni di questo mese sarebbero caratterizzati da un calo repentino del freddo attribuito a determinati santi. Questa tradizione si tramanda da generazioni, collegando i giorni di maggio a episodi di freddo insolito.

In Alto Adige i Santi di ghiaccio sono arrivati puntuali portando neve in quota e un un brusco abbassamento delle temperature. Secondo un’antica credenza popolare del mondo di lingua tedesca, tra l’11 e il 15 maggio i beati che si ricordano in queste giornate del calendario portano un ultimo colpo di coda dell’inverno. La credenza sui Santi di ghiaccio La tradizione dei Santi di ghiaccio ha probabilmente origini medioevali. Secondo la credenza popolare, le gelate che avvengono dopo i giorni dedicati a questi beati non rappresentano un pericolo per l’agricoltura. Poiché la leggenda nacque prima della riforma gregoriana del 1582, i Santi di ghiaccio possono essere associati a due periodi differenti, a seconda del calendario considerato.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Santi di ghiaccio, chi sono e in quali giorni portano il freddo a maggio tra leggenda e realtà

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