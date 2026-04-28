In questi giorni il clima sta cambiando rapidamente: dopo un inizio di primavera con temperature elevate e il caldo estivo, si sta verificando un calo repentino delle temperature. Nei prossimi giorni le condizioni meteo continueranno a variare, portando un ritorno di temperature più basse. Per il Primo maggio si prevede un miglioramento delle condizioni, con valori termici più consoni alla stagione primaverile.

Come ampiamente anticipato, il caldo estivo di questi giorni sta lentamente cedendo il passo a un cambiamento delle condizioni meteo. Al momento il fenomeno interessa soprattutto le regioni settentrionali, dove già da oggi le temperature sono in sensibile calo e si segnalano anche temporali improvvisi; nelle prossime ore, tuttavia, coinvolgerà anche il resto del territorio italiano. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, a causa del cedimento dell’alta pressione, che finora ha garantito temperature sopra la media e cielo sereno, sono previste forti precipitazioni sulle Alpi e sugli altri rilievi del Nord Italia. Al Centro-Sud il clima resterà inizialmente estivo, con punte di 26-27 gradi soprattutto sulle regioni tirreniche centrali, ma già da domani lo scenario sarà in evoluzione.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meteo impazzito: dall’estate anticipata al ritorno del freddo in pochi giorni. Ma il primo maggio il clima tornerà in linea con i valori tipici della primavera

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