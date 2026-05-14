Xi Jinping a Donald Trump | Evitiamo la trappola di Tucidide Ecco cosa intende il presidente cinese
Il presidente cinese ha rivolto un avvertimento a quello statunitense, invitandolo ad evitare la trappola di Tucidide, un richiamo storico a un possibile conflitto tra grandi potenze. Mentre Trump ha espresso parole di apprezzamento, Xi Jinping ha evidenziato come, seppur improbabile, uno scontro militare tra Cina e Stati Uniti non possa essere escluso del tutto. La conversazione si è svolta in un clima di cautela e consapevolezza dei rischi.
Donald Trump usa toni encomiastici, Xi Jinping mette in guardia l’ospite sulla possibilità, al momento remota ma certamente esistente, di uno scontro militare tra una potenza emergente e una dominante come sono la Cina e gli Stati Uniti. Il senso della visita del capo della Casa Bianca a Pechino può essere riassunto nella “ trappola di Tucidide ” citata dal leader cinese. “La cooperazione avvantaggia entrambe le parti, mentre lo scontro le danneggia – ha detto Xi in apertura del suo incontro con Trump -. I due Paesi dovrebbero essere partner, non rivali, raggiungere insieme il successo e perseguire la prosperità comune”. Il presidente cinese...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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