Cosa fare anche gratis a Milano dal 15 al 17 Maggio | eventi musica e iniziative per vivere la città
Dal 15 al 17 maggio, Milano offre un calendario di eventi che spaziano tra musica, arte e iniziative gratuite. Durante il fine settimana si svolgono concerti, festival diffusi e spettacoli teatrali, con molte attività aperte a tutti. Sono previste anche passeggiate urbane e mostre temporanee, alcune accessibili senza costi di ingresso. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono diversi quartieri, creando un’offerta variegata di intrattenimento e cultura.
Cosa fare a Milano nel weekend di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio? La città propone un fine settimana ricco di appuntamenti, tra grandi concerti, festival diffusi, passeggiate urbane, mostre e teatro-canzone. Un calendario pensato per vivere la città in tanti modi diversi, anche gratis, passando dalle piazze ai musei, dai parchi ai palcoscenici, con iniziative adatte a pubblici e interessi differenti. LEGGI ANCHE: Villa Giulia, tutti gli eventi di maggio 2026 Radio Italia Live – Il Concerto. Venerdì 15 maggio torna in Piazza Duomo Radio Italia Live – Il Concerto, uno degli appuntamenti musicali gratuiti più attesi della stagione. Dalle 20. 🔗 Leggi su Funweek.it
INPS: Bonus Extra + Trasporti GRATIS Over 60 Nuove Regole da Maggio 2026!
Sullo stesso argomento
Cosa fare (anche gratis) a Milano dall’8 al 10 Maggio: eventi, musica e iniziative per vivere la cittàNel weekend dall’8 al 10 maggio Milano ci offre un calendario fitto di appuntamenti tra cultura, musica, mercatini, verde e sapori di strada.
Cosa fare (anche gratis) a Milano il 25 aprile: eventi, musica e iniziative per vivere la cittàIl 25 aprile è una delle date più significative del calendario italiano e Milano, come ogni anno, si prepara a viverla con una giornata ricca di...
Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'8 al 10 maggio: tutti gli eventi I fiori di Orticola, lo spettacolo di droni all'Ippodromo, i mercatini vintage e ancora eventi gratuiti e per famiglie -- Weekend 8-10 maggio | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città https://www facebook
Scopri cosa fare in #Lombardia per la #FestadellaMamma senza spendere troppo: eventi gratis, musei, panorami, ville aperte e idee da vivere insieme, tra #Milano, #Brescia e non solo. x.com
Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’8 al 10 maggio: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gu Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’8 al 10 maggio: tutti gli eventi. Il primo fine set ... trentotoday.it
Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiDal 7 al 17 maggio Monza si prepara ad accogliere la XIV edizione del festival Monza Visionaria, con un fitto di programma punteggiato di concerti, performance, visite guidate, installazioni di luce e ... monzatoday.it