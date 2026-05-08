Cosa fare anche gratis a Milano dall’8 al 10 Maggio | eventi musica e iniziative per vivere la città

Dal 8 al 10 maggio, Milano propone un fine settimana ricco di eventi tra musica, mercatini, iniziative culturali e attività all'aperto. Sono in programma incontri gratuiti, esposizioni e spettacoli per tutti i gusti, con diverse opportunità di vivere la città senza spendere. Durante questi tre giorni, i partecipanti potranno scoprire diverse proposte che spaziano dalla cultura al gusto, tra spazi verdi e appuntamenti dedicati alla comunità.

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Nel weekend dall’8 al 10 maggio Milano ci offre un calendario fitto di appuntamenti tra cultura, musica, mercatini, verde e sapori di strada. Un fine settimana che intreccia eventi gratuiti, iniziative nei quartieri e occasioni per stare insieme, con un’attenzione particolare a domenica 10 maggio, quando si celebra la Festa della Mamma. Dalla visita in museo alle serate live, dai giardini in fiore ai mercati vintage, la città propone percorsi diversi per vivere tre giorni fuori casa, anche senza spendere troppo. Milano: cosa fare nel weekend? Il 10 maggio ingresso gratuito per le mamme alla Pinacoteca Ambrosiana. Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Pinacoteca Ambrosiana e la Cripta di San Sepolcro offrono l’ingresso gratuito a tutte le mamme accompagnate dai figli.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Cosa fare (anche gratis) a Milano il 25 aprile: eventi, musica e iniziative per vivere la cittàIl 25 aprile è una delle date più significative del calendario italiano e Milano, come ogni anno, si prepara a viverla con una giornata ricca di... Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'8 al 10 maggio: tutti gli eventiCosa fare a Milano dall’8 al 10 maggio?Fiori, vintage e luci: il nuovo weekend in arrivo riempie la città di eventi diffusi, tutti da scoprire. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'8 al 10 maggio: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’1 al 3 maggio: tutti gli eventi; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; Cosa fare domenica a Torino: 10 eventi per il 3 Maggio 2026 (anche gratis). Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 9 e domenica 10 maggio? Dalla prima edizione di Oriental Food Festival al Vino di TestaccioGusto, cultura, musica, teatro e divertimento anche per i bambini: arriva il secondo weekend di maggio, arricchito da una ricorrenza speciale, la ... msn.com Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiDal 7 al 17 maggio Monza si prepara ad accogliere la XIV edizione del festival Monza Visionaria, con un fitto di programma punteggiato di concerti, performance, visite guidate, installazioni di luce e ... monzatoday.it Cosa fare quando quelle adolescenti zeppe di ormoni che siamo state fanno irruzione con tutto il loro arsenale di desiderio impetuoso Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti x.com Che cosa fare se il vettore aggiunge un supplemento dopo la prenotazione. In Europa a giugno termineranno i negoziati sui diritti dei passeggeri facebook