Eventi nel weekend del 9 e 10 maggio in Italia | sagre feste e appuntamenti dalla Lombardia alla Sicilia

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana del 9 e 10 maggio in Italia si svolgeranno numerosi eventi tra sagre, feste e manifestazioni culturali. Da Nord a Sud, le regioni organizzeranno festival musicali, esposizioni di arte e celebrazioni tradizionali. I programmi includono incontri culinari, mostre temporanee e appuntamenti dedicati alle tradizioni locali. Le date coincidono con una vasta gamma di iniziative che coinvolgono diverse città e paesi del paese.

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Cosa fare nel weekend del 9 e 10 maggio? Festival musicali, sagre e mostre d'arte: ecco il programma degli eventi regione per regione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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