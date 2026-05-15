Cinque cittadini italiani sono deceduti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. I corpi sono stati trovati in acqua e sono stati recuperati dalle autorità locali. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze di polizia, che stanno indagando sulle cause del tragico evento. Finora non sono stati resi noti dettagli sui loro ultimi momenti o sulle circostanze che hanno portato alla morte. La vicenda è stata riportata dai media locali e internazionali.

Cinque cittadini italiani sono morti durante un’immersione alle Maldive, nell’area dell’atollo di Vaavu. La notizia è stata confermata attraverso comunicazioni ufficiali successive: prima dalle autorità locali, poi dal consolato e infine dalla Farnesina. Secondo quanto riferito dalla testata locale The Edition, al momento è stato recuperato un solo corpo, mentre proseguono le ricerche degli altri quattro dispersi. La stessa fonte ha precisato che una prima informazione, diffusa in precedenza, secondo cui tutti i corpi sarebbero stati già ritrovati, è stata successivamente corretta: l’errore sarebbe dipeso da una comunicazione non corretta durante le operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cos’ hanno fatto prima di morire”. Strage Maldive, l’orribile scoperta:”I corpi trovati così”

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