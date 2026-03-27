Frequenza dei corsi sostegno INDIRE Università con conclusione prevista per il 30 giugno | quali permessi è possibile richiedere?

Durante un question time trasmesso il 25 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia, si è discusso della frequenza dei corsi di sostegno organizzati dall’INDIRE in collaborazione con l’università, con termine previsto per il 30 giugno. Sono stati approfonditi i permessi che i partecipanti possono richiedere in relazione a questa attività educativa.

Nel question time del 25 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta di normativa scolastica, è stata affrontata la problematica con la quale i corsisti dei percorsi INdire Università si scontreranno nelle prossime settimane, soprattutto se è stato scelto un corso che garantisce la chiusura entro il 30 giugno in tempo per lo scioglimento della riserva richiesta nelle GPS. L'articolo Frequenza dei corsi sostegno INDIREUniversità con conclusione prevista per il 30 giugno: quali permessi è possibile richiedere?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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