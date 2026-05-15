Corsa Champions ipotesi classifica avulsa | gli scenari in casa Juventus

La corsa alla qualificazione in Champions League entra nel vivo, con le ultime due partite di campionato che decideranno il destino di cinque squadre. La possibilità di utilizzare la classifica avulsa come criterio di spareggio sta diventando un tema centrale tra le società coinvolte. La situazione rimane aperta e ogni risultato può influenzare in modo decisivo la posizione finale in classifica, determinando chi accederà alla fase a gironi della competizione.

La lotta per un posto in Champions League è arrivata nel momento clou, con le ultime due giornate a separare il destino di cinque squadre. Dopo la sconfitta di lunedì scorso, il Napoli è rientrato nel vortice, seppur da capofila con 70 punti, seguito dalla Juventus a quota 68. Subito dietro ad una lunghezza ci sono Milan e Roma, mentre l’ultimo della fila è il Como con 65 punti. Uno scenario molto equilibrato che potrebbe portare ad avere un arrivo a pari punti tra due o più squadre, nei quali diventerebbero determinanti gli scontri diretti e la differenza reti. I criteri in caso di arrivo a pari punti. L’eventualità dello spareggio aggiunto recentemente in Serie A, dalla stagione 202223, vale solo per decidere lo scudetto o per la zona salvezza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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