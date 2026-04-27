La Roma si trova in una situazione difficile in vista della corsa alla qualificazione in Champions League. Con 61 punti dopo 34 partite disputate, la squadra ha ancora quattro incontri da giocare e necessita di ottenere il massimo da ognuno di essi. Tuttavia, questa condizione non garantisce automaticamente la qualificazione, dato che altre formazioni hanno ancora partite da completare e possono influenzare la classifica finale.

La Roma, dopo aver conquistato 61 punti in 34 partite, dovrà giocare quattro partite in cui è chiamata a fare punteggio pieno, ma potrebbe non bastare. La lotta per entrare tra le prime quattro è più avvincente che mai, con il Milan, la Juventus, il Como, la Roma e l’ Atalanta pronte a mettercela tutta per guadagnare gli ultimi due posti Champions disponibili. Tuttavia, la situazione punti per ogni squadra è diversa: se per il Milan entrare in Champions fino a qualche settimana fa sembrava un obiettivo già centrato, l’andamento dell’Atalanta è andato in crescendo dopo un’inizio di stagione complicato, ma la conquista del quarto posto resta in salita.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, corsa Champions complicata: tutti gli scenari europei

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