Roma e Champions League | gli incredibili scenari della classifica avulsa

A tre partite dalla fine del campionato, la corsa alla qualificazione in Champions League resta molto aperta. Quattro squadre sono racchiuse in tre punti, occupando dal terzo al sesto posto in classifica. La classifica avulsa tra queste formazioni potrebbe determinare le posizioni finali, mentre il numero di possibilità di posizionamento rimane elevato. La situazione resta incerta e ogni risultato potrebbe cambiare gli equilibri attuali.

Mancano 180 minuti alla fine del campionato e la lotta Champions è più aperta che mai: dal terzo al sesto posto sono racchiuse infatti racchiuse quattro squadre in tre punti e gli scenari possibili sono ancora tanti. Il Milan e la Juventus hanno già un piede nella massima competizione europea, la Roma deve vincere entrambe le partite e sperare in almeno un passo falso sopra di lei, mentre il Como sogna un miracolo. Escludendo un tracollo finale del Napoli, tra le possibili combinazioni c’è anche quello clamoroso di arrivo di tre o addirittura quattro squadre a pari punti. Ecco dunque nei vari casi chi la spunterebbe. Roma, Milan e Como. La...🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Difficile che la Roma entri in Champions League, ma a due giornate dalla fine sta a 3 punti dal secondo posto. E ancora che rompete er cazzo a Gasperini. Testa a testa con squadre molto più attrezzate della Roma, che ha fatto mezzo campionato senza centr x.com

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