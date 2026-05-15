Corsa Airc e raduno di mezzi vintage | doppio evento domenica fra Pisa e Marina cambia la viabilità
Domenica 17 maggio si svolgeranno due eventi nel territorio tra Pisa e Marina, con modifiche temporanee alla viabilità. La prima è la '2° Run for Airc Pisa', una corsa organizzata per celebrare il 61° anniversario della Fondazione Airc, dedicata alla ricerca sul cancro. La seconda è un raduno di mezzi vintage, che coinvolgerà diverse aree della città e della periferia. Le autorità comunali hanno annunciato variazioni temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento delle manifestazioni.
Il Comune di Pisa informa la cittadinanza che domenica 17 maggio saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità cittadina in occasione di due manifestazioni: la '2° Run for Airc Pisa', organizzata per il 61° anniversario della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, e 'The Distinguished. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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