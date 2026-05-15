Corsa Airc e raduno di mezzi vintage | doppio evento domenica fra Pisa e Marina cambia la viabilità

Domenica 17 maggio si svolgeranno due eventi nel territorio tra Pisa e Marina, con modifiche temporanee alla viabilità. La prima è la '2° Run for Airc Pisa', una corsa organizzata per celebrare il 61° anniversario della Fondazione Airc, dedicata alla ricerca sul cancro. La seconda è un raduno di mezzi vintage, che coinvolgerà diverse aree della città e della periferia. Le autorità comunali hanno annunciato variazioni temporanee alla circolazione per consentire lo svolgimento delle manifestazioni.

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