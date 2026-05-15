Corriere dello Sport | Neres torna per il gran finale | Pisa nel mirino
David Neres si prepara a tornare in campo con il Napoli dopo un periodo di assenza di oltre quattro mesi. Il giocatore ha ripreso gli allenamenti e si sta allenando con la squadra in vista delle ultime partite di campionato. La società ha comunicato che Neres è nuovamente a disposizione del tecnico e potrebbe essere impiegato nel finale di stagione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alla sua presenza nelle prossime sfide.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. David Neres è pronto a riprendersi il Napoli dopo oltre quattro mesi di assenza. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’esterno brasiliano vede finalmente vicino il rientro in gruppo dopo il lungo stop causato dal problema alla caviglia sinistra che lo aveva costretto anche all’operazione chirurgica a Londra. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Neres potrebbe tornare tra i convocati già per la delicata trasferta di Pisa, sfida che potrebbe consegnare al Napoli la qualificazione matematica alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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