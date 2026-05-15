Corriere dello Sport | Neres torna per il gran finale | Pisa nel mirino

David Neres si prepara a tornare in campo con il Napoli dopo un periodo di assenza di oltre quattro mesi. Il giocatore ha ripreso gli allenamenti e si sta allenando con la squadra in vista delle ultime partite di campionato. La società ha comunicato che Neres è nuovamente a disposizione del tecnico e potrebbe essere impiegato nel finale di stagione. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alla sua presenza nelle prossime sfide.

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