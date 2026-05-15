Corriere dello Sport | McTominay missione Champions | Pisa nel destino

Scott McTominay si appresta a vivere un altro importante momento con il Napoli, in una stagione che potrebbe portarlo a qualificarsi per la Champions League. La squadra si trova a pochi punti dalla zona valida per il torneo internazionale, e le prossime partite saranno decisive. Tra queste, una sfida contro una squadra di livello elevato nel calendario, che potrebbe definire il futuro europeo del club. McTominay sta partecipando attivamente a questa fase della stagione.

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