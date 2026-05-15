Corriere dello Sport | McTominay missione Champions | Pisa nel destino
Scott McTominay si appresta a vivere un altro importante momento con il Napoli, in una stagione che potrebbe portarlo a qualificarsi per la Champions League. La squadra si trova a pochi punti dalla zona valida per il torneo internazionale, e le prossime partite saranno decisive. Tra queste, una sfida contro una squadra di livello elevato nel calendario, che potrebbe definire il futuro europeo del club. McTominay sta partecipando attivamente a questa fase della stagione.
"> Scott McTominay prepara un altro appuntamento con la storia del Napoli. Dopo essere stato uno dei simboli dello scudetto conquistato nella scorsa stagione, il centrocampista scozzese vuole adesso trascinare gli azzurri verso la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida contro il Pisa rappresenta un crocevia fondamentale sia per il club sia per lo stesso McTominay. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si presenta all’appuntamento dell’Arena Garibaldi con l’obbligo di riscattare immediatamente il pesante ko interno contro il Bologna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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