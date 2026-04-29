Nella partita tra Como e Napoli, si prospetta un duello tra due centrocampisti chiave di questa stagione. Da una parte, McTominay, in forza al Napoli, e dall’altra, Nico Paz, in forza al Como, sono pronti a sfidarsi in un confronto che potrebbe avere ripercussioni sulla qualificazione in Champions League. La sfida tra i due giocatori si inserisce in un contesto di grande attenzione, con entrambe le squadre che puntano a ottenere i tre punti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Como-Napoli non è solo una sfida per la classifica, ma anche un confronto diretto tra due dei centrocampisti più decisivi della Serie A. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, al Sinigaglia andrà in scena il duello tra Scott McTominay e Nico Paz, protagonisti assoluti nella corsa al gol tra i giocatori di centrocampo. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come i due rappresentino anime diverse ma complementari del calcio moderno. Da una parte la potenza e l’inserimento di McTominay, dall’altra la qualità e la fantasia di Nico Paz.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “McTominay contro Nico Paz. Il duello che vale la Champions”

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