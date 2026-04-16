L’Inter sta portando avanti una serie di operazioni di mercato durante la sessione estiva, con l’obiettivo di rafforzare diverse zone della rosa. Tra i nomi accostati alla società nerazzurra ci sono giocatori provenienti da diversi Paesi, con alcuni possibili ingressi che potrebbero essere ufficializzati nelle prossime settimane. Al momento non ci sono comunicati ufficiali che smentiscano le indiscrezioni circolate, e le trattative sembrano ancora in evoluzione.

2026-04-16 09:19:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Un rinforzo per reparto. Sarà questa la base di partenza del mercato estivo interista. Non significa che si esaurirà a questi pochi innesti. Anzi, tenuto conto dei giocatori in scadenza, di alcune inevitabili partenze, nonché di necessità tecniche, i volti nuovi saranno parecchi. Si comincerà dalle priorità, però. Che, appunto, prevedono almeno un innesto di peso per difesa, centrocampo e attacco. Inter, l’obiettivo in difesa e l’identikit dell’attaccante. Dietro, per cominciare, occorre coprire il vuoto di due profili come Acerbi e De Vrij, ovvero pedine fondamentali per diverse stagioni, un po’ meno in questa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Da Koné a Muharemovic: i nomi della rivoluzione estiva dell’Inter

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