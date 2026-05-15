Corriere dello Sport | Anguissa futuro in bilico | Conte lo lascia ancora fuori

Frank Zambo Anguissa si trova attualmente in una fase di incertezza con il suo club. L’allenatore non lo ha schierato nelle ultime partite, lasciandolo fuori dalla lista dei convocati. Questa decisione si ripete dopo che il giocatore aveva già avuto poche possibilità di scendere in campo nelle precedenti partite. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, ma finora non sono state annunciate decisioni ufficiali riguardo al suo futuro.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Frank Zambo Anguissa vive uno dei momenti più delicati della sua avventura napoletana. Un protagonista assoluto degli ultimi trionfi azzurri, improvvisamente finito ai margini nelle settimane decisive della stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese potrebbe presto ritrovarsi davanti a una scelta importante sul proprio futuro. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli eserciterà senza problemi l’opzione unilaterale per prolungare il contratto di Anguissa fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Anguissa, futuro in bilico: Conte lo lascia ancora fuori” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Corriere dello Sport: “Anguissa in ombra. Conte riflette, futuro in bilico” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico. Il vertice dopo la Champions” Possibile rientro al Sinigaglia: È LUI IL PROSSIMO A RIENTRARE, A COMO UNA CHANCE Questo quanto si legge questa mattina tra le pagine de ‘Il Corriere dello Sport’, con protagonista il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo Dopo Anguissa, De x.com Calciomercato Napoli, l'annuncio del CorSport: due centrocampisti sono ai salutiCalciomercato Napoli - Due centrocampisti sono sempre più vicini all'addio al Napoli. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che non dà molte possibilità di permanenza in azzurro per questi ... msn.com Anguissa-Milan, Salvione: Dipende dal tecnico, scommetto su Allegri ct ItaliaIl futuro di Anguissa al Napoli è in bilico, si è parlato anche di un interessamento del Milan per il calciatore camerunense che a fine stagione potrebbe dire addio alla squadra azzurra, dopo due scud ... msn.com