Corriere dello Sport | Anguissa in ombra Conte riflette futuro in bilico

Da napolipiu.com 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso delle ultime settimane, il centrocampista ha avuto meno spazio in campo rispetto alle precedenti partite. L'allenatore sta valutando diverse opzioni per la formazione, mentre il futuro del giocatore rimane incerto. La squadra si trova in una fase di transizione, con cambiamenti possibili nelle scelte di formazione e nell'organico. La situazione si fa più complessa a causa delle recenti prestazioni e delle decisioni prese dallo staff tecnico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un momento delicato, forse il più complicato della sua avventura a Napoli. Frank Anguissa vive una fase inedita, tra panchina e interrogativi sul futuro. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese è rimasto fuori per tutta la gara contro la Cremonese, senza nemmeno entrare a partita in corso: un segnale forte, mai visto in stagione. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come si tratti di una scelta sorprendente, soprattutto considerando il peso del giocatore negli ultimi successi azzurri.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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