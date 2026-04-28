Corriere dello Sport | Anguissa in ombra Conte riflette futuro in bilico

Nel corso delle ultime settimane, il centrocampista ha avuto meno spazio in campo rispetto alle precedenti partite. L'allenatore sta valutando diverse opzioni per la formazione, mentre il futuro del giocatore rimane incerto. La squadra si trova in una fase di transizione, con cambiamenti possibili nelle scelte di formazione e nell'organico. La situazione si fa più complessa a causa delle recenti prestazioni e delle decisioni prese dallo staff tecnico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un momento delicato, forse il più complicato della sua avventura a Napoli. Frank Anguissa vive una fase inedita, tra panchina e interrogativi sul futuro. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese è rimasto fuori per tutta la gara contro la Cremonese, senza nemmeno entrare a partita in corso: un segnale forte, mai visto in stagione. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come si tratti di una scelta sorprendente, soprattutto considerando il peso del giocatore negli ultimi successi azzurri.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Anguissa in ombra. Conte riflette, futuro in bilico” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte-Napoli, futuro in bilico. Il vertice dopo la Champions” Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka a rischio contro il Torino. Conte ritrova De Bruyne e Anguissa” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conte, ecco la rivoluzione Champions: addio Fab Four, fuori Anguissa; Napoli, le meraviglie di McTominay e De Bruyne e la storia di Conte; Napoli, con la Cremonese vietato sbagliare. Conte lascia Anguissa e De Bruyne in panchina, torna Rrahmani; DAI CAMPI – Zaccagni, Modric, Neres, Anguissa, Vergara, Bernardeschi, Bijlow, Celik e novità per Lautaro. Corriere dello Sport: Napoli, gol cercasi: tanti marcatori ma pochi bomber, Conte aspetta il saltoNAPOLI – Segnano in tanti, ma non abbastanza. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si ritrova con diciannove marcatori diversi ma soltanto quarto nella classifica dei gol ... napolipiu.com De Bruyne gioca, l’unico sacrificato è AnguissaStasera contro la Cremonese. Hojlund è ancora a rischio (al suo posto eventualmente Giovane). Conte dà ancora fiducia a De Bruyne ... ilnapolista.it Corriere della Sera. . Suor Irmingarda, del convento Arenberg presso Coblenza, nei suoi 92 anni ne ha viste tante, incluse le dimissioni del Papa tedesco. Ma non aveva mai mangiato un kebab, peraltro diventato negli ultimi decenni quasi un piatto nazionale t - facebook.com facebook Secondo Il Corriere della Sera la Uefa avrebbe informato la Lega di Serie A che se la politica commissarierà la Federcalcio sarà revocata l'assegnazione degli Europei del 2032 e sarebbe arrivata a minacciare anche l'esclusione delle squadre italiane dalle c x.com