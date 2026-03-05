Maggiore della finanza si finge corriere e consegna pacco con 11 chili di hashish | arrestato 28enne

Un maggiore della guardia di finanza si è travestito da corriere di una società di spedizioni e ha consegnato un pacco contenente 11 chili di hashish in un'abitazione di San Leone. L'operazione ha portato all'arresto di un 28enne coinvolto nel trasporto della sostanza stupefacente. L'intervento si è svolto nel pomeriggio in un'area del viale delle Dune.

L'uomo, dopo essersi accorto che l'addetto alle spedizioni era un "infiltrato", ha provato a fuggire: le fiamme gialle hanno trovato in casa altra droga e materiale per il confezionamento Un maggiore della guardia di finanza si è finto corriere di una società di spedizioni per consegnare un pacco contenente 11 chili di hashish in un’abitazione del viale delle Dune, a San Leone. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un 28enne, già coinvolto in altre indagini di droga. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe ordinato la droga utilizzando generalità inventate. Dopo aver accertato il contenuto del pacco, l’ufficiale della finanza ha contattato il numero indicato e organizzato la finta consegna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Da Reggio a Messina con 4 chili di hashish nel tettuccio dell'auto: arrestato corriere sullo StrettoÈ stato il fiuto infallibile del cane antidroga Lord a far scattare un’importante operazione antidroga sullo Stretto.

In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a CataniaA Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Contenuti e approfondimenti su Maggiore della.

Temi più discussi: Illuminazione pubblica e semaforica: via libera della Giunta all’efficientamento energetico tramite finanza di progetto; Le scelte di investimento di Millennials e Gen Z e il ruolo crescente della finanza responsabile; ZeroArmi ricostruisce il rapporto tra le banche italiane e l’industria della difesa; Finanza sostenibile, i gestori di fondi useranno più stime e meno dati puntuali.

Catamarano si ribalta nel lago Maggiore, soccorso un uomoUn uomo che si trovava a bordo di un catamarano che si è capovolto nel lago Maggiore è stato soccorso e tratto in salvo dai militari della guardia di finanza. L'incidente è avvenuto, presumibilmente a ... ansa.it

Lago Maggiore, ricordati i 12 militari morti nel naufragio della 19T LocustaA Cannobio (Verbano-Cusio-Ossola) è andata in scena la cerimonia di commemorazione dell'affondamento della torpediniera 19T Locusta della Regia Guardia di Finanza, inabissata nelle acque del lago ... ansa.it

Novità allo store ufficiale della SSC Napoli a Piazza San Domenico Maggiore: da oggi, saranno disponibili i capi Emporio Armani della linea Formal Wear I tifosi potranno acquistare shirt, polo, pullover, backpack, beanie hat, beauty case e bomber jacket util - facebook.com facebook

Tether punta sulla tecnologia del sonno. Il secondo maggiore azionista della Juventus investe in Eight Sleep: la società vale 1,5 miliardi di dollari x.com